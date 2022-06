Real Madrid : les 3 options de Toni Kroos pour son avenir

La suite après cette publicité

Depuis des années déjà, le Real Madrid prépare son futur milieu de terrain. Après avoir enrôlé Fede Valverde il y a quelque temps, puis Eduardo Camavinga et enfin Aurélien Tchouaméni cet été, les Merengues ont déjà choisi le prochain jeune qu'ils vont recruter pour l'entrejeu : Jude Bellingham, qu'ils iront chercher à l'été 2023. De quoi préparer la relève du trio Casemiro-Kroos-Modric et surtout prendre la place des deux derniers sur le moyen terme.

D'autant plus que l'Allemand et le Croate sont en fin de contrat en 2023. Dans le cas de l'ancien des Spurs, rien d'étonnant puisqu'il prolonge année après année, comme c'est le cas à Madrid pour les joueurs vétérans, et on peut imaginer que dans un an, il sera déjà très proche de la fin de sa carrière. Toni Kroos, lui, du haut de ses 32 ans, devrait encore avoir quelques saisons dans les jambes.

La retraite dans un an ?

Selon AS, le joueur germanique a trois options sur la table, après avoir décidé de ne pas encore prolonger, ce qui avait surpris le Real Madrid. Il faut dire que, selon le média, le principal concerné n'a pas forcément envie d'avoir une longue carrière comme Modric. La première option serait donc de prolonger d'un ou deux ans en fin de saison prochaine, afin de rester au Real Madrid pendant un petit moment encore et pouvoir partir quand il le souhaite.

La deuxième possibilité, qui n'est pas à écarter, serait de prendre sa retraite en juin prochain, au terme de son contrat. L'Allemand a fait savoir qu'il raccrochera les crampons une fois qu'il ne se sentira plus apte à apporter quelque chose au plus haut niveau. Enfin, la troisième hypothèse est de le voir signer dans un championnat dit exotique en fin de saison prochaine, comme la MLS. Mais cette option est moins probable, notamment parce que, comme expliqué plus haut, le joueur n'a pas forcément envie de jouer jusqu'à la fin de la trentaine et, s'il le fait, il souhaite exclusivement que ça soit au meilleur niveau possible. Affaire à suivre...