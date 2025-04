Le PSG porte la France à l’indice UEFA

La fin de saison se rapproche et avec elle la fin des compétitions européennes. Désormais on connaît les affiches des derniers carrés des trois compétitions majeurs de l’UEFA, à savoir la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence. Pour la France, tous les espoirs de bien terminer la saison reposent sur le PSG. Le club de la capitale, qui est passé tout proche de la correctionnelle face à Aston Villa (3-2), a tout de même réussi à valider son ticket pour les 1/2 finale et défiera Arsenal.

La suite après cette publicité

Une excellente nouvelle pour l’indice UEFA de la France désormais assurée de terminer au cinquième rang de la saison en cours malgré l’élimination cruelle de l’OL ce jeudi soir au bout de la nuit à Old Trafford (défaite 5-4 en prolongation). Un match qui donne des regrets éternels à la formation rhodanienne qui menait tout de même 4-2 à 10 contre 11 à 10 minutes de la fin de la prolongation. Mais les trois buts en fin de match de MU ont fait passer les supporters de l’OL du rêve au cauchemar et l’OL verra les 1/2 finales de son canapé.

L’Allemagne va être dure à aller chercher…

Cette élimination lyonnaise complique la quête de la quatrième place au classement de l’indice sur la saison en cours. L’Allemagne, qui n’a plus aucun club qualifié avec les éliminations de Francfort, du Bayern et de Dortmund, est encore loin avec plus de 1,5 point d’avance. Mais comme nous vous l’évoquions la semaine dernière, il s’agit quoiqu’il arrive d’une bonne nouvelle pour les saisons à venir.

La suite après cette publicité

Dans le reste du classement, l’Angleterre est d’ores et déjà assurée de terminer première et la cinquième place en Premier League sera qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Il devrait en être de même pour l’Espagne qui bénéficie d’une large avance sur l’Espagne. La confrontation entre le Barça et l’Inter Milan en 1/2 finale de la C1 devrait nous permettre d’en savoir plus sur ce sujet…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 18/04/2025 :

-1. Angleterre 26,821 points (4/7)

-2. Espagne 23,250 points (3/7)

-3. Italie 21,187 points (2/8)

-4. Allemagne 18,421 points (0/8)

-5. France 16,857 points (1/7)

-6. Portugal 16,250 points (0/5)

-7. Belgique 15,650 points (0/5)

-8. Pays-Bas 15,250 points (0/6)

-9. Grèce 12,687 points (0/4)

-10. Norvège 11,812 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 112,553 points

-2. Italie 96,543 points

-3. Espagne 93,811 points

-4. Allemagne 86,331 points

-5. France 72,022 points

-6. Pays-Bas 67,150 points

-7. Portugal 62,266 points

-8. Belgique 56,850 points

-9. Rep.Tchèque 44,100 points

-10. Turquie 43,900 points