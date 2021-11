OL : le rêve éveillé de Bradley Barcola

L’Olympique Lyonnais s’est imposé jeudi soir à domicile face au Sparta Prague (3-0). Un large succès synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Cette rencontre a également été l’occasion pour Bradley Bacorla (19 ans) d’effectuer ses débuts en professionnel avec les Gones : « je suis très fier d’avoir joué mon premier match en pro », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre à OL TV. « Je suis content d’être rentré et d’avoir fait cette passe décisive. Je vais fêter ça avec ma famille. »

Le jeune joueur qui avait signé son premier contrat professionnel en septembre dernier est rentré à la 82e minute à la place de Ryan Cherki. Il a même offert une passe décisive à Karl Toko Ekambi en fin de match pour le but du 3-0. « Bradley s’entraîne souvent avec nous. Il manque un peu de force, ce qui est normal à son âge », a confié Peter Bosz. « Mais sur sa seule action on a vu son talent. Il fait un bon débordement, mais surtout après ça il a su rester calme et voir Karl (Toko Ekambi) au second poteau. Je suis très content pour lui et l’Académie, qui donne des joueurs dont a besoin l’OL. »