PSG : le magnifique but d’Ousmane Dembélé contre l’OM

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Ce dimanche soir, c’est soir de classique. Au Parc des Princes, Parisiens et Marseillais se retrouvaient pour un duel très attendu, avec un enjeu de taille pour les deux équipes. Le PSG, désireux de reprendre son trône de leader, a parfaitement entamé la partie grâce à un Ousmane Dembélé en feu, qui a ouvert le score en concluant une jolie contre-attaque.

Mais avant la pause, le Ballon d’Or 2025 a inscrit un but qui va encore faire le tour du monde. L’international tricolore profitait d’une intervention manquée de Balerdi sur l’aile droite pour fixer et éliminer le défenseur sud-américain par un crochet, avant de se jouer du marquage de Medina et d’ajuster De Lange d’un tir puissant de l’intérieur du droit sous la barre. Magnifique.

