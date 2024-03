LdC, PSG : Luis Enrique n’a peur de personne !

Présent en conférence de presse quelques instants après la victoire (2-1) du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad - un succès synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition - Luis Enrique s’est confié sur les ambitions du club pour cette Ligue des Champions version 2023-2024. Si le technicien espagnol a refusé de fixer une limite à son groupe après avoir évoqué le cas Mbappé, il a surtout avoué n’avoir peur de personne pour la suite des événements…

«Il y a une chose, on a de l’ambition. Il faut demander aux rivaux s’ils veulent jouer contre nous ? En poule, le PSG a été dans le groupe le plus relevé. Même si la Real Sociedad est dans une période difficile, on s’est qualifié. On verra où on peut aller mais on aura la même ambition en quart de finale. L’équipe a prouvé qu’elle pouvait battre tout le monde, on n’a pas peur. C’est le trophée à gagner depuis que je suis arrivé, c’est une pression pour nous. Mais on n’a pas peur. Cet objectif doit rester une ambition. On était l’équipe la plus jeune en phase de poule et ça peut être un handicap de se mettre la pression tout seul». Le message est passé !