Arsenal touche au but pour Mykhailo Mudryk

Arsenal est en train de finaliser l’opération Mykhaylo Mudryk. En effet, selon le Daily Telegraph, les négociations avec le Shakhtar Donetsk en sont à la phase finale et le montant du transfert tournerait aux alentours de 90 M€, bonus compris. Les discussions concernent désormais les modalités de paiement.

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, Arsenal avait pris l’avantage sur la concurrence, et notamment Chelsea, et avait bon espoir de boucler le deal au cours de cette semaine. C’est en passe d’être réalisé et les Gunners peuvent se frotter les mains d’accueillir un nouvel élément offensif majeur, qui pourrait leur permettre d’aller chercher le titre de champion d’Angleterre. Agé de 22 ans, Mudryk s’est révélé définitivement cette saison avec le Shakhtar, avec des prestations brillantes en Ligue des Champions notamment.

À lire

Le Shakhtar et Arsenal se rapprochent d’un accord pour Mykhaylo Mudryk !