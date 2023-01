Le Shakhtar et Arsenal se rapprochent d’un accord pour Mykhaylo Mudryk !

La suite après cette publicité

Mykhaylo Mudryk. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est sans doute l’un des transferts vedettes de ce mercato hivernal. Celui qui est surnommé le "Neymar ukrainien" va sans doute rallier l’Angleterre dans les prochains jours. Et plus précisément la cité londonienne. Au cœur d’une bataille entre Chelsea et Arsenal, l’un des plus grands espoirs du football européen est sur le point de rallier l’actuel leader de Premier League.

Selon nos informations, l’ailier gauche international ukrainien (8 capes) se rapproche tout doucement d’Arsenal. Il faut dire que si les Blues se sont mêlés à la lutte depuis quelques semaines, ce grand fan de Cristiano Ronaldo n’a jamais caché sa préférence pour les Gunners comme il l’expliquait il y a peu : «le Bayern joue très bien. Comme toujours, du grand football est montré par Manchester City. Mais j’aime vraiment le jeu d’Arsenal. Il y a un entraîneur talentueux, de jeunes joueurs de football fort individuellement qui jouent un football bon et moderne.» Preuve de l’attachement de la star du Shakhtar Donetsk pour le club coaché par Mikel Arteta, les nombreux appels du pied du joueur sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Arsenal fait un gros effort financier pour Mudryk

Il ne manquait plus qu’aux deux parties à se mettre d’accord, sans doute la partie la plus difficile tant le club ukrainien, conscient de détenir un précieux joyau, a fait monter les enchères entre les deux clubs londoniens. Mais contre toute attente, et visiblement prêt à faire toutes les folies pour Mudryk, Arsenal, par l’intermédiaire du propriétaire du club, à savoir la famille Kroenke, met toutes les chances de son côté pour faire venir un élément qui a confirmé tout son potentiel en championnat cette saison (10 buts et 8 offrandes en 18 matches), mais qui a raté de peu la Coupe du Monde au Qatar après l’élimination des siens en barrage face au Pays de Galles.

Selon une source proche du dossier, les différentes parties discutent encore des bonus, mais se sont quasiment entendues sur le montant global du transfert dont le montant pourrait avoisiner les 100 M€. S’ils se rapprochent d’un accord total, les discussions battent leur plein et vont continuer tout au long de la semaine. Au sein des Gunners, on semble confiant quant à l’issue favorable du dossier. Un élément vient d’ailleurs corroborer cette thèse, à savoir l’accélération du dossier João Felix, devenu désormais prioritaire aux yeux de Chelsea, autre prétendant déclaré de Mudryk, qui se montre clairement beaucoup moins optimiste devant l’avancée significative prise par son rival historique ces dernières heures…