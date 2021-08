Valence s'attend à une fin de mercato de folie

Elle semble bien loin l'époque où, grâce à Peter Lim, Valence pouvait se permettre de signer des gros chèques pour des joueurs du calibre de Rodrigo Moreno, Alvaro Negredo ou Enzo Pérez. Depuis quelques années, le riche homme d'affaires singapourien n'a plus forcément envie de s'investir dans le club, qu'il a laissé entre les mains de son bras droit Anil Murthy, qui est probablement l'homme à abattre en ce moment dans la ville de la côte méditerranéenne. C'est relatif car il ne s'agit que de football bien sûr, mais la crise institutionnelle est totale, et ce depuis des années.

Et sur le terrain, ça ne se passe pas forcément mieux, surtout depuis le départ de Marcelino Garcia Toral et de la doublette Mateu Alemany - Pablo Longoria dans les bureaux. Entre choix de coachs qui peuvent sembler hasardeux, Valence sort d'une bien triste saison, conclue à la 13e marche du classement de Liga. Cet été, les clés du camion ont été confiées à Pepe Bordalas, le coach de Getafe, et l'équipe a commencé sur une note positive avec quatre points pris sur six possibles. En revanche, le rugueux tacticien espagnol attend encore du renfort, et il devrait être servi.

Au moins trois arrivées

Si le défenseur central paraguayen Omar Alderete est arrivé en prêt du Hertha Berlin en début de mercato, d'autres joueurs devraient être annoncés dans les prochaines heures. C'est le cas de Dimitri Foulquier, le latéral droit qui devrait débarquer en provenance de Granada dans les jours à venir pour un montant de 2,5 millions d'euros. Le Français connaît bien Bordalas, qu'il a côtoyé à Getafe où il avait eu un rôle important. Marcos André, l'attaquant brésilien de Valladolid, est lui aussi en approche pour un total environnant les 8 millions d'euros, alors que Keita Baldé, qui appartient encore à Monaco, est lui aussi proche de rejoindre Mestalla dans le cadre d'un prêt.

Le milieu de terrain Mauro Arambarri (Getafe) et Jonathan Calleri (Deportivo Maldonado) sont aussi des pistes qui pourraient aboutir, mais elles sont moins avancées que celles citées précédemment. Enfin, dans le sens des départs, tout indique que Daniel Wass, un temps suivi par l'Olympique de Marseille, devrait rester, tout comme Gonçalo Guedes, pour qui Valence demande un montant de 35 millions d'euros qui refroidit Séville et les Wolves. Kang-In Lee, l'espoir déchu coréen, devrait lui quitter le club, peut-être même via une résiliation de contrat de dernière minute... Que les fans de Valence se rassurent, ils devraient accueillir de nouveaux visages très vite !