L'avenir de Benjamin Pavard divise le Bayern Munich !

Déjà orphelin de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, le Bayern Munich pourrait également perdre Benjamin Pavard (26 ans) lors de cette fenêtre estivale. Cité parmi les cibles potentielles de Chelsea pour renforcer sa charnière centrale, l'international français semait d'ailleurs, récemment, le trouble quant à son avenir. «Je ne sais pas, honnêtement», affirmait, à ce titre, celui qui compte 45 sélections avec les Bleus dans des propos relayés par Sport1. Si l'intérêt des Blues a rapidement été démenti, notamment par le quotidien L'Equipe, d'autres clubs restent à l'affût. De son côté, le Bayern est divisé sur la question de savoir si une vente aurait vraiment du sens.

Comme indiqué par Sport1, ce samedi, l'ancien défenseur du LOSC Lille et du VfB Stuttgart n'est clairement pas intouchable, qui plus est après l'arrivée de Noussair Mazraoui sur le côté droit de la défense et celle de Matthijs de Ligt dans l'axe. Sous contrat jusqu'en juin 2024, celui qui a donc été proposé chez les Blues mais également du côté de l’Atlético Madrid et de Manchester United pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. Un choix qui s'avère malgré tout risqué à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde et qui ne cesse de diviser, notamment au niveau des dirigeants munichois.

Un gros dilemme pour le Bayern !

Ainsi, si le directeur sportif Hasan Salihamidzic continue de garder la possibilité d'un départ pour le Français, arrivé du VfB Stuttgart en 2019 pour 35 millions d’euros, l'entraîneur du champion d'Allemagne n'a lui clairement pas l'intention de voir Pavard quitter la Bavière d'ici le 1er septembre. Récemment interrogé, en marge de la tournée bavaroise aux États-Unis, Julian Nagelsmann s'est, en effet, montré intransigeant sur la question : «je veux qu’il reste !» Reste désormais à connaître la position qui l'emportera car, une chose est sûre, le Bayern est face à un vrai dilemme.

Avec Lucas Hernández, Dayot Upamecano ou encore Matthijs de Ligt, le Rekordmeister dispose de plusieurs atouts pour sa charnière centrale. Sur le côté droit, le Marocain de 24 ans, Noussair Mazraoui, est lui déterminé à s'imposer. Un tableau général qui ouvre forcément la porte à un départ pour Benjamin Pavard. À deux ans de la fin de son contrat, les dirigeants munichois pourraient, en effet, récupérer un montant intéressant dans l'opération. Chose qui deviendra cependant bien moins envisageable à la fin de la saison prochaine. Avec l'intérêt de Manchester United et de Chelsea, le Bayern pourrait finalement céder. Réponse dans les prochaines semaines...