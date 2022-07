Les meilleurs clubs d'Europe se disputent Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Et si, comme Robert Lewandowski, Benjamin Pavard quittait le Bayern Munich. À l'image du transfert de l'attaquant polonais vers le FC Barcelone, cette optique pouvait sembler un peu étonnante au départ de l'été, jusqu'à ce que les rumeurs soient bel et bien fondées. On vit peut-être la même chose avec le champion du monde français. Le temps avance, on assemble doucement les pièces d'un puzzle qui commence à ressembler à quelque chose.

Le Bayern Munich a même ouvert la porte à un départ de son défenseur. Ce dernier est sous contrat jusqu'en 2024 et peut encore rapporter une somme d'argent conséquente. La direction ne compte pas brader non plus un élément important de sa défense, qui, à défaut d'être brillant, a toujours rendu service. Le géant bavarois a fixé son prix à 35 M€ comme l'avait rapporté Sky Germany il y a quelques jours.

Le Bayern est vendeur

Ce tarif pourrait en effrayer plus d'un, mais à en croire les informations de Bild et du Sun, il y a pas mal de courtisans, et surtout, tous de grande réputation. Le transfert de l'ancien Lillois permettrait de remplir à nouveau les caisses du club, un peu vide suite à la venue de Matthijs de Ligt. Et puis il y a la prolongation de Serge Gnabry et le possible transfert du jeune Mathys Tel à financer.

Manchester United et Chelsea sont les deux prétendants les plus sérieux. Les deux clubs anglais cherchent à un défenseur central, même deux pour ce qui est des Blues, en plus d'un piston droit avec le probable futur départ de Cesar Azpilicueta. La polyvalence de Pavard lui permet de remplir ces deux rôles-là. Pour faciliter un mouvement, c'est même Pini Zahavi en personne qui joue l'intermédiaire de luxe.

MU et Chelsea sont en pole

On comprend alors mieux pourquoi les plus grands clubs européens sont dans le coup. La Juventus et l'Atlético de Madrid sont également intéressés, mais semblent un peu plus en retrait que les deux concurrents de Premier League. À 26 ans et après trois saisons en Bavière, l'international tricolore (45 sélections, 2 buts) est sans doute en train de tourner une page de sa carrière, pour en écrire une nouvelle.