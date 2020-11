La nouvelle sortie de Lionel Messi fait du bruit, le renouveau de l'Italie fait sensation

La suite après cette publicité

Les mots de Messi font grand bruit

D'ailleurs, La Pulga a eu des mots forts en ce qui concerne son club de toujours. Ils sont relayés par Mundo Deportivo, mais ils font aussi la Une de Sport, ce jeudi. « J'en ai marre d'être toujours le problème dans le club », a-t-il déclaré, après que l'on ait invité à réagir aux propos de l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats, qui affirmait que Messi était l'empereur à Barcelone, et que son attitude avec le Français avait été «déplorable». Ce qui ne devrait pas améliorer l'ambiance au sein du club catalan...

L'Italie est au 7e ciel

La Squadra Azzurra s'est imposée (2-0) contre la Bosnie-Herzégovine, ce mercredi, mais surtout elle s'est qualifiée pour le final 4 de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, la nouvelle fait la Une des journaux comme avec le Corriere dello Sport, qui remercie directement le sélectionneur transalpin : Roberto Mancini. L'Italie est de nouveau parmi les meilleurs en Europe, 3 ans après la honte de son absence à dernier mondial, et c'est grâce à lui pour le journal. Cela fait également la couverture de La Gazzetta dello Sport, qui a vu « des buts et des câlins », pour l'Italie. Cette dernière rejoint donc la France, la Belgique et l'Espagne dans le dernier carré de la compétition, qui se jouera en octobre 2021.

Le FC Barcelone va miser sur ses gamins

En Espagne, le Barça fait décidément les gros titres ce jeudi, mais c'est cette fois pour ses jeunes joueurs. Ils font la couverture de Mundo Deportivo qui explique qu'avec le contexte de crise actuelle, le Barça est bien décidé à se servir de ses nombreuses jeunes pousses. En effet, si Pedri et Ansu Fati sont déjà bien intégrés à l'équipe première, d'autres pépites frappent déjà à la porte du FC Barcelone. Il y a d'abord Sergiño Dest lui aussi souvent utilisé par Ronald Koeman. Mais il y a aussi son compatriote américain Konrad de la Fuente, Ilaix Moriba qui évolue plutôt au milieu de terrain, et enfin Ilias Akhomach, jeune gaucher hispano-marocain, que l'on compare à un certain Lionel Messi, rien que ça.