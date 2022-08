Premier League : Manchester City atomise Nottingham Forest, Arsenal s'est fait peur face à Aston Villa

La 5ème journée de Premier League fait à nouveau rêver. Lors du multiplex de mercredi soir, trois matches ont eu lieu à 20h30. Bournemouth recevait Wolverhampton, le promu Nottingham Forest s'est rendu à l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City, et enfin, Arsenal a reçu Aston Villa sur sa pelouse de l'Emirates.

Encore un triplé pour le Cyborg

Erling Haaland fracasse déjà les défenses de Premier League. Auteur d'un triplé en une mi-temps, l'avant-centre norvégien a frappé à quatre reprises pour trois buts (12e, 23e et 38e). Dès la 6ème minute, les Cityzens ont frappé avec Julian Alvarez pour sa première titularisation. Il a fallu l'intervention de Dean Henderson pour empêcher le jeune attaquant argentin de marquer son premier but en PL. L'ancien de River a également trouvé le poteau juste avant la pause (43e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Pep Guardiola ont continué sur le même rythme. Dès la reprise, City a enchaîné avec un quatrième but de Joao Cancelo. Le Portugais a placé un magnifique plat du pied droit aux abords de la surface (50e). Ce sont également les deux premiers buts en PL pour Alvarez pour sa première titularisation avec les Skyblues. Trouvé en profondeur par Riyad Marhez, l'Argentin a trompé Henderson d'un plat du pied (65). Il a doublé la mise juste avant la fin du match après un tir contré de l'Algérien, le joueur de 22 ans a été seul pour mettre la balle au fond des filets (87e). Manchester City est solide deuxième de PL et Nottingham descend à la 15ème place.

Arsenal, leader accroché par Villa

Avec un penalty refusé par la VAR dès la 8ème, l'attaque d'Arsenal a fusillé à de multiples reprises la cage d'Emiliano Martinez. Gabriel Jesus a tenté de battre le portier argentin (11e, 12e et 16e), avant de trouver le chemin des filets après une boulette du gardien des Villans (1-0, 30e). Martin Oodegard (17e) et Gabriel Martinelli (24e) étaient tout proche d'ouvrir le score avant le Brésilien. Au retour des vestiaires, le capitaine des Gunners était à deux doigts de doubler la mise sur coup franc, mais sa tentative est stoppée par Martinez (55e).

Endormis par les Villans, les joueurs d'Arsenal se font faits piéger sur corner rentrant du Brésilien Douglas Luiz (1-1, 74e). Le but a été visionné à la VAR, car Kamara aurait bloqué Aaron Ramsdale. Mais l'arbitre de la rencontre a validé le but dans la foulée. Cependant, Arsenal ne s'est pas démonté grâce à Gabriel Martinelli donne le 2 but à 1 après un centre de Bukayo Saka (77e), c'est son troisième but cette saison. Arsenal garde la première place du classement et Steven Gerrard est en danger avec Aston Villa pointe à la 19ème place. Concernant le troisième match de ce multiplex entre Bournemouth et Wolverhampton, les deux équipes se sont quittés sur un match nul assez fade (0-0). Avec ce résultat, les deux équipes se positionnent respectivement à la 16ème et 18ème place.

Les résultats des matchs de 20h30 en Premier League

Bournemouth 0 - 0 Wolverhampton

Manchester City 6 - 0 Nottingham Forest : Erling Haaland (12e, 23e, 38e), Joao Cancelo (55e) et Julian Alvarez (65e et 87e)

Arsenal 2 - 1 Aston Villa : Gabriel Jesus (30e) et Gabriel Martinelli (77e) / Douglas Luiz (74e)