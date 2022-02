Ligue des Champions, PSG : le Real Madrid lance son opération remontada

La suite après cette publicité

Un grand club ne se laisse jamais abattre. Nettement dépassé dans le jeu face au PSG, le club espagnol ne s'est finalement incliné que 1-0, la faute à un Kylian Mbappé magique dans les derniers instants de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Tout reste possible en vue du retour dans trois semaines. À la sortie du terrain mardi soir, il y avait pourtant de quoi avoir peur tant le club espagnol avait souffert durant ce match, ne montrant quasiment aucune velléité offensive. Et puis Courtois est passé par là, stoppant le penalty de Messi.

«Parfois, c'est une question de détails, et de petits détails. (...) Mais je veux être honnête. Nous avons très mal joué contre le PSG. Nous avons mal fait des choses que nous avons pourtant toujours bien faites, comme ressortir le ballon depuis l'arrière du jeu avec Alaba, Kroos, Modric.... Cela ne m'inquiète pas tellement, car je connais la personnalité des joueurs pour sortir de cette situation, mais nous devons corriger ces détails», tempérait Carlo Ancelotti hier en conférence de presse.

Des raisons d'y croire à Madrid

Si l'entraîneur italien a bien reconnu les failles de son équipe, un vent d'optimisme souffle à nouveau sur la capitale. Après tout, il n'y a qu'un seul but à rattraper. En Espagne plus qu'ailleurs, on sait qu'une rencontre de coupe d'Europe se joue en deux manches. Le concept de remontada n'est pas né là-bas par hasard. C'est d'ailleurs ce que titre Marca ce samedi, alors que le Real Madrid retrouve la compétition ce soir au Santiago-Bernabéu pour la réception d'Alavés, 18e et relégable. De quoi faire le plein de confiance.

Karim Benzema sera titulaire et en meilleure forme qu'au Parc des Princes. L'absence ces dernières semaines du leader technique et de l'attaque s'est ressentie. Le Real n'a marqué qu'un seul but sur les quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Après Alavés, viendra un déplacement dans le quartier voisin de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano, une équipe qui traditionnellement va vers l'avant, quitte à laisser des espaces. Puis il y aura la réception compliquée de la Real Sociedad mais cela donnera le ton pour 4 jours plus tard, le 9 mars et la venue du PSG à Madrid. L'opération remontada commence maintenant.