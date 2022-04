Ligue 1 : l'OM glace Saint-Etienne pour conforter sa deuxième place, Monaco, Brest et Nantes assurent

Voilà un multiplex particulièrement animé, notamment en raison d'un alléchant Sainté-OM, reporté à ce dimanche en raison des conditions climatiques de samedi soir. Après le nul entre Nice et Rennes (1-1), les Phocéens voulaient en profiter pour prendre le large à la deuxième place dans ce sprint final de Ligue 1. Mais alors qu'on pouvait croire que les écuries de Ligue 1 avaient décidé de laisser le PSG remporter tranquillement le Championnat... l'OM a attendu la deuxième période pour se réveiller contre les Verts. Après un début de rencontre solide de l'ASSE, Bouanga pouvait profiter d'une grossière erreur de Kolasinac pour frapper et marquer grâce aux mains hésitantes de Lopez (1-0, 9e).

Alors que le Gabonais pensait réaliser le doublé de la tête, le VAR en a décidé autrement (42e) et Payet pouvait égaliser sur penalty dans la foulée, profitant d'une faute de Mangala sur Caleta-Car (1-1, 45e). Après la pause, Sainté n'a pas tenu et a été clairement dépassé par l'OM. Après une nouvelle erreur de Mangala, Rongier frappait au sol mais perdait son duel avec Bernardoni. Derrière, Kolodziejczak inscrivait une reprise de volée incompréhensible contre son camp... (2-1, 60e).

Monaco confirme, Montpellier replonge...

Et à la suite d'un nouveau penalty, Dieng permettait à l'OM de prendre le large (3-1, 69e), avant une conclusion d'Harit à la suite d'une belle action collective (4-1, 73e). La réduction du score de Douath n'a rien changé (4-2, 86e). Un bon succès permettant à l'OM de l'emporter et de conserver sa deuxième place, avant la réception du MHSC lors de la 31ème journée. En revanche, Sainté repasse dans la zone rouge avant un déplacement à Lorient.

Également dans la course pour les places européennes, Monaco a mis du temps à faire la différence sur la pelouse de Metz. Il a fallu attendre la seconde période et une reprise de Ben Yedder, déjà buteur avec les Bleus cette semaine contre l'Afrique du Sud (5-0), pour permettre aux Monégasques de prendre l'avantage quelques secondes après le retour des vestiaires (1-0, 46e). Malgré l'égalisation d'Amadou (1-1, 63e), Boadu assurait le succès de l'ASM en fin de match (2-1, 73e), qui grimpe au 6e rang avant de recevoir Troyes. Metz n'y arrive toujours pas et jouera surement sa survie à Bordeaux, la semaine prochaine.

Dans les autres rencontres de la journée, Montpellier (11e) est tombé contre Brest (12e), qui retrouve le succès grâce à des buts de Satriano et Honorat (2-0, 69e et 79e), avant la réduction du score sur penalty de Savanier (2-1, 90e+3). Et au terme d'un match fou, Nantes (8e) s'est imposé grâce à des buts de Blas, Chirivella et Kolo Muani sur la pelouse de Clermont, qui s'enfonce dans le bas de tableau, avec un point d'avance sur l'ASSE. Enfin, Troyes a concédé un triste nul contre Reims mais prend un point précieux dans la course au maintien, à sept journées de la fin du Championnat.

Le classement complet de la Ligue 1

Les résultats de l'après-midi