Diego Costa tout proche de revenir en Europe

Diego Costa pourrait faire son retour sur les pelouses européennes. L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Atletico Madrid est maintenant libre de tout contrat depuis janvier 2022, date à laquelle son contrat avec le club brésilien de l'Atletico Mineiro a pris fin. Et selon les informations de The Athletic, le buteur de 33 ans pourrait retrouver la Premier League.

Wolverhampton est à la recherche d'un remplaçant express après que leur nouvelle recrue, Sasa Kalajdzic, ait subi une blessure au ligament croisé antérieur moins de 45 minutes après ses débuts contre Southampton, samedi. En ce sens, Diego Costa est proche de trouver un accord avec les Wolves pour le remplacer et viendra au club mardi pour passer des tests physiques.