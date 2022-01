Serie A : l'AS Roma enchaine face à Empoli

A l'occasion de la 23e journée du championnat italien, Empoli accueillait l'AS Roma de José Mourinho au Stade Carlo Castellani. Les deux équipes comptaient 6 points d'écart au coup d'envoi, l'avantage étant pour les Giallorossi. Les Romains (8e) avaient l'occasion de repasser devant la Lazio et de mettre la pression sur la Fiorentina. Face à eux, Empoli avait perdu 7 de ses 11 matchs à domicile cette saison, et n'avait pas battu son adversaire du jour depuis 2007. Au match aller, les Romains s'étaient imposés 2-0.

Les hommes du technicien portugais se sont montrés très efficace en première période, assommant par quatre fois leurs adversaires du jour, en l'espace de seulement 13 minutes. Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea, ouvrait le score avec son neuvième but de la saison en championnat (24e), avant de doubler la mise quelques minutes plus tard (33e). Le milieu portugais arrivé cet hiver Sergio Oliveira (35e) et le milieu italien Nicolo Zaniolo (37e) anéantissaient les derniers espoirs des hommes d'Aurelio Andreazzoli. Les Sardes étaient revenus avec de meilleures intentions en seconde période, sauvant l'honneur grâce au huitième but en championnat d'Andrea Pinamonti (55e) et à la réalisation du suisse Nedim Bajrami (72e, 2-4). Les hommes du Special One ont donc signé une troisième victoire consécutive.