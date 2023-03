OM : Tudor s’est-il trompé ?

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de creuser vraiment l’écart sur Monaco, défait un peu plus tôt contre le Stade de Reims. Mais pour cela, il fallait venir à bout du Racing Club de Strasbourg. Tout à mal commencé pour l’OM puisque dès la demi-heure de jeu, Leonardo Balerdi écopait d’une carton jaune pour une légère faute sur Habib Diallo.

Une décision arbitrale que n’a pas du tout appréciée Igor Tudor en confrère de presse. Mais cet OM a, en plus du cœur, eu une grosse réussite puisqu’en toute fin de match, grâce à Chancel Mbemba et à Alexis Sanchez sur penalty, ils menaient deux buts à zéro. On se dirigeait alors tranquillement vers une victoire inattendue mais finalement maîtrisée.

« À deux zéro, on pensait que c’était fait »

Car Strasbourg n’avait pas réussi à proposer grand-chose jusqu’ici. Mais, en fin de match, Igor Tudor a fait des choix pour le moins étonnant. Alors que l’assise défensive à quatre fonctionnait plutôt bien, il faisait entrer Samuel Gigot pour remplacer Kolasinac sur blessure et un peu plus tard Eric Bailly. Tout en sortant Alexis Sanchez. En fin de match, l’OM se faisait pilonner et a fini par céder deux fois face à Jean-Eudes Aholou (88e, 89e). Alors forcément, on s’est demandé si les choix du coach avait été bon.

« Non c’était des changements logiques en sachant ce qu’ils allaient faire à savoir jouer longs ballons. C’est pour ça qu’on a mis Gigot, Bailly et Matteo (Guendouzi). Les deux buts sont d’ailleurs arrivés comme ça. À deux zéro, on pensait que c’était fait, mais ce n’était pas le cas », a déclaré Tudor en conférence de presse. Une explication logique, mais des faits qui lui donnent tort…