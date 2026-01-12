Tottenham va offrir 40 M€ pour Conor Gallagher

Depuis un an et demi, Conor Gallagher évolue du côté de l’Atlético de Madrid. Et après une première saison convaincante à Madrid, le milieu anglais de 25 ans est toujours important lors de cette cuvée avec les Colchoneros. Du haut de ses 27 rencontres, l’ancien de Chelsea ne compte que trois buts. Intéressé à l’idée de retourner en Premier League, Gallagher est dans le viseur de Tottenham.

La suite après cette publicité

Également suivi par Aston Villa, l’international anglais (22 sélections) devrait retourner à Londres à en croire les informations de The Athletic. En effet, une offre de 40 millions devrait être acceptée pour envoyer Gallagher chez les Spurs. Le joueur est enclin à retrouver l’Angleterre cet hiver.