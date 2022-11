OM : retournement de situation pour Gerson !

La suite après cette publicité

Depuis quelque temps, on ne s'attendait plus vraiment à revoir Gerson du côté de Marseille. Après une première partie d'expérience digne de montagnes russes, le Brésilien, plus utilisé par Igor Tudor, avait demandé à repartir au Brésil et s'était même mis d'accord avec Flamengo, son ancien club.

On se disait alors que l'Olympique de Marseille et le club carioca allaient s'entendre rapidement autour d'un transfert, même si Pablo Longoria, le président de l'OM, semblait se montrer intransigeant. « On est négociations avec Flamengo, c'est désormais public. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les clubs. C'est la vérité du dossier. Le joueur a été autorisé par l'OM à rentrer au Brésil », avait-il expliqué en conférence de presse le 15 novembre dernier.

« C'est une opération très compliquée à réaliser »

Mais à l'heure actuelle, les dirigeants de l'OM, qui demandent 15 millions pour leur joueur, s'attendent plutôt à le voir revenir au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus le 30 novembre prochain pour la reprise de l'entraînement d'après La Provence. Mais le journal L'Équipe a eu des échos du président du club de Flamengo.

« Il a un contrat en vigueur avec l'OM. Il y a eu des discussions, mais on est très loin d'avoir trouvé un accord. Il y a une distance énorme entre ce que réclame l'OM et ce qu'on peut offrir. C'est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d'accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l'avoir avec nous. Mais vu comment les choses évoluent, j'ai l'impression que ça va être très difficile », a expliqué Rodolfo Landim. On n'est plus très loin d'un retour du Brésilien, à moins que Jorge Sampaoli soit toujours en embuscade à Séville...