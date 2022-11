OM : le grand huit de Gerson

La suite après cette publicité

Les histoires d'amour terminent mal en général. Surtout dans le football, milieu où l'on sait que les joueurs arrivent aussi vite qu'ils repartent. Dans le cas du milieu de terrain brésilien Gerson, c'est arrivé encore plus rapidement. L'été dernier, l'Auriverde était l'une des priorités de Jorge Sampaoli. Après un échec en Italie à l'AS Roma et la Fiorentina, le joueur de Flamengo s'envolait pour la France et l'Olympique de Marseille.

Imposé quasiment par le technicien argentin, Gerson, qui avait été recruté pour environ 20 millions d'euros, peinait quelque peu à faire sa place dans l'effectif marseillais. Son caractère ne jouait pas pour lui et certains membres du vestiaire n'hésitaient pas vraiment à s'en prendre à son côté diva jusqu'au moment d'une altercation en plein match entre le Brésilien et son compère du milieu de terrain Mattéo Guendouzi.

Mais tout est vite rentré dans l'ordre. Après quelques mois quelconques, Gerson est devenu le joueur que Sampaoli avait vu qu'il était. Dominant physiquement, dominant techniquement et même buteur. La belle deuxième partie de saison de l'OM, que ce soit en Coupe d'Europe (Conference League) ou en Championnat, où ils ont fini deuxièmes, lui est en partie due. Son entente s'était aussi améliorée avec ses coéquipiers, Guendouzi le chambrant même avant une interview bord terrain en disant au journaliste que le Brésilien maîtrisait partiellement la langue française.

Avec Tudor, tout a changé

Mais l'été dernier, tout a changé. On s'attendait à ce que le Brésilien, devenu un homme fort du club, poursuive sur sa lancée. Mais que nenni. Jorge Sampaoli et son jeu de possession s'en sont allés, Igor Tudor et son style physique et en transitions sont arrivés. Puisque ce nouvel OM fonctionnait avec un double pivot et deux éléments sous l'attaquant, on se demandait bien où pourrait s'installer Gerson, sachant qu'un club anglais (Aston Villa) et qu'un club espagnol étaient venus aux nouvelles pour essayer de le recruter.

Lors de la préparation, on l'a beaucoup vu sous l'attaquant, avec Dimitri Payet. Des prestations qui n'ont pas satisfait le staff technique, qui lui reprochait son manque d'intensité et son côté dilettante. Ce qui a entraîné la première pierre dans son jardin et son clash avec Tudor, poussant le milieu de terrain a tenté de quitter le stage de l'OM dans le nord de l'Angleterre.

Un temps de jeu famélique

Le début de saison lui est pourtant favorable puisqu'il commence les trois premiers matches de la saison dans la peau d'un titulaire, sans vraiment se faire remarquer, avant de se blesser et de manquer la masterclass de l'OM à Nice (3-0). Il reprendra sa place de titulaire contre Auxerre, où il marquera son premier but avant d'être sorti contre Tottenham (49e) après le carton rouge de Chancel Mbemba. Cette fois, le Brésilien est mécontent et le fait savoir.

Il ne jouera ensuite que cinq petites minutes contre Lille (2-1) et l'apogée de sa mauvaise passe sera contre Francfort après 58 minutes quelconques -comme Payet et Sanchez- et une sortie à deux à l'heure alors que sa formation était menée à l'Orange Vélodrome. Il verra le nul contre Rennes (1-1) du banc avant de retrouver une place de titulaire et de marquer contre Angers. Sa dernière titularisation aura lieu contre Ajaccio puisqu’il enchaînera le banc (Sporting CP, PSG, Lens, Francfort et Tottenham) et les petites entrées contre Strasbourg (19 minutes) et Lyon (une minute).

Gerson s'était rapproché de Payet

Sur les dernières semaines de compétitions, Gerson s'était rapproché d'un autre banni de Tudor, Dimitri Payet, avec qui il partageait beaucoup, que ce soit sur le banc, lors des échauffements ou encore dans la vie privée. Mais, depuis quelques semaines, l'issue était inéluctable, encore plus après les déclarations de son père et agent. Après avoir informé son président de son envie de retrouver le Brésil, Flamengo, son ancien club, a fait son apparition.

Rapidement, le joueur et le club se sont entendus, ce qui n'est pas encore le cas entre l'équipe carioca et l'OM, ce que le président Longoria a précisé en conférence de presse ce mardi. Le joueur, lui, est au Brésil avec la permission de l'écurie marseillaise en attendant un dénouement qui devrait se situer entre 8 et 10 millions d'euros. Gerson, tout comme les supporters de l'OM, aura vécu des montagnes russes, mais demeurera probablement très frustré par tout cela.