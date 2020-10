Michel Vorm prend sa retraite

Gardien néerlandais finaliste de la Coupe du monde 2010 et troisième de la Coupe du monde 2014, Michel Vorm vient d'annoncer sa retraite à 37 ans. Le natif de Nieuwegein était libre après six saisons à Tottenham et a décidé de raccrocher les crampons. Révélé à Utrecht, il avait pris son envol à Swansea avant de devenir la doublure d'Hugo Lloris chez les Spurs.

Devancé depuis quelques années par Paulo Gazzaniga et face à l'arrivée de Joe Hart, il n'avait pas été conservé cet été. Vainqueur de la Carabao Cup 2012/2013 avec Swansea, il était aussi dans l'équipe de Tottenham finaliste de la Ligue des Champions 2018/2019.

Michel Vorm has announced his retirement from football.



Thank you for everything and best of luck in your next chapter, @Vorm_Official! 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/wQuJfWjfoX