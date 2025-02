OL : Pierre Sage a revu John Textor

Pierre Sage est sorti du silence pour la première fois depuis son départ forcé de l’Olympique Lyonnais. Le technicien français a assuré ne pas en vouloir à John Textor et est persuadé qu’il reviendra un jour chez les Gones. En attendant, Sage a avoué qu’il a recroisé l’Américain par hasard.

«Je vous donne une anecdote : je l’ai croisé par hasard au restaurant samedi dernier, la veille du match contre le PSG. D’ailleurs, je pense que beaucoup de gens nous ont vus, mais on ne s’est pas cachés. On était bien contents de se revoir. On n’a pas du tout parlé de l’OL, on a surtout parlé de la suite et de mon quotidien. Il avait besoin de savoir ce que je faisais», a-t-il déclaré à L’Équipe.