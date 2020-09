Le nouvel exploit de Cristiano Ronaldo fait le tour du monde, les 3 indésirables de Ronald Koeman au FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'exploit de CR7 fait le tour du monde

Où s'arrêtera Cristiano Ronaldo ? À 35 ans, le Portugais continue de planer sur le foot mondial et continue de porter sa sélection à bout de bras. Hier, en Suède, lors de la 2e journée de la Ligue des Nations, il a inscrit un doublé qui l'a fait un petit peu plus entrer dans l'Histoire de la sélection portugaise. Avec ces deux buts, il a passé la barre des 100 réalisations sous le maillot portugais et en est à 101 unités. Surtout, il se rapproche à 8 buts du record absolu pour une sélection détenu par l'Iranien Ali Daei, avec 109 réalisations. De quoi faire la une des journaux au Portugal ce matin. Il est «sans égal» pour A Bola. «Un Roi» pour le Correio da Mahna. «Toujours à 101%» pour Record ou encore renommé «CR101» par le Jornal de Noticias ou le Corriere dello sport. L'exploit traverse les frontières et même l'Atlantique. Le journal vénézuélien Meridiano lui consacre sa une par exemple ce mercredi.

Les secrets de la méthode Koeman

Il en fallait du courage pour accepter de reprendre ce FC Barcelone là. Ronald Koeman a accepté et le voilà désormais aux manettes d'un club qui tente de se reconstruire après peut-être l'un des pires saisons de son histoire récente. Pour cela, le Néerlandais est arrivé dans le vestiaire avec des principes et une méthode que les joueurs doivent respecter à la lettre. «Les 10 commandements» comme s'amuse à le dire Sport ce matin. Koeman veut du professionnalisme, de la personnalité sur le terrain et pour ce faire il prévoit une préparation physique intense. Ses principes de jeu seront articulés autour de Lionel Messi devant et un pressing haut et intensif au milieu. La méritocratie primera sur tout le reste et aucun passe-droit ne sera donné. Premier bilan d'ici quelques semaines.

Les trois indésirables du FC Barcelone

Au-delà de la méthode, Ronald Koeman veut surtout avoir la main sur l'effectif dont il dispose. Pour cela, il a réussi à retenir Lionel Messi, même contre son gré. Mais il a surtout fait le ménage au sein de l'équipe. Ivan Rakitic par exemple et bientôt Arturo Vidal sont partis sous d'autres cieux. Le premier au Séville FC, le second est en route pour l'Inter, en faisant au passage cadeau de sa dernière année de contrat au Barça, selon Mundo Deportivo. Le Chilien fait encore partie, selon L'Esportiu, d'une liste de trois indésirables dont Koeman veut se débarrasser. Elle comporte également Luis Suarez et Samuel Umtiti. L'attaquant uruguayen serait proche de la Juventus alors que le champion du monde 2018 ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Même si le FCB essayerait de l'inclure dans le deal avec l'OL pour Memphis Depay. En tout cas, selon le média catalan, pour tous les deux, les départs ne se feront pas de suite. Il va falloir être patient.