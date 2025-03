PSG : le Brésil appelle Lucas Beraldo

Resté à Paris durant cette trêve internationale, Lucas Beraldo (21 ans) n’avait pas été convoqué par Dorival Jr. pour les deux matches du Brésil face à la Colombie et l’Argentine comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Mais le carton jaune reçu par Gabriel Magalhães contre la Colombie va le priver du choc face à l’Albicelste. Résultat : la CBF vient d’annoncer que le défenseur du PSG a été appelé pour le remplacer au pied levé.

« Le défenseur du PSG Beraldo, le milieu de terrain de Wolverhampton João Gomes, le milieu de terrain de l’Atalanta Éderson et le gardien de Palmeiras Weverton ont été appelés par le sélectionneur Dorival Jr. pour le match du Brésil contre l’Argentine dans le cadre de la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le quatuor remplacera Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson et Alisson. Les deux premiers ont reçu leur deuxième carton jaune et devront purger une suspension », indique la fédération brésilienne sur son site officiel.