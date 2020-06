Un club de L1 a entendu l'appel de Djibril Cissé

Atteindre le mur du 100. L'obsession de Djibril Cissé (38 ans), 96 buts au compteur en 208 matches de Ligue 1, est claire. L'attaquant a encore récemment répété son envie de retrouver un club de l'élite pour parvenir à ses fins. « J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer (les 100 buts en Ligue 1, NDLR). Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif je fais tout pour l'atteindre », expliquait-il il y a peu.

La suite après cette publicité

L'ex-international tricolore (41 sélections, 9 buts) insistait même quelques jours plus tard, faisant clairement de l’œil à Nîmes et à Dijon. «Avant l'AJ Auxerre, j’ai commencé au Nîmes Olympique, la boucle serait bouclée. Il y a aussi le Dijon FCO, j’ai du respect pour tous les clubs, ce serait un grand geste de leur part», lâchait-il. Si le Nîmes Olympique n'a, selon nos informations, pas prévu de passer à l'action, la donne semble différente du côté du DFCO.

Dijon a l'air partant

France Football explique ce jeudi que le nouveau directeur sportif de l'écurie bourguignonne Péguy Luyindula, qui a déjà attiré Grégory Coupet dans le staff de Stéphane Jobard, a soufflé le nom du vainqueur de la Ligue des Champions 2005, aujourd'hui DJ, à son président Olivier Delcourt. Et visiblement, ce dernier n'est pas insensible à cette proposition.

L'homme fort des pensionnaires de Gaston-Gérard réfléchit très sérieusement à cette option, qui offrirait un sacré coup de projecteur à son club et induirait un risque financier limité, l'intéressé, retraité depuis la fin de l'exercice 2017/18 et une aventure en D3 suisse à Yverdon, étant prêt à de gros efforts. «Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux», expliquait-il à So Foot. Le feuilleton est lancé.