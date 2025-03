L’Atletico de Madrid prêt à mettre 50 M€ sur un champion d’Europe espagnol

L’Atlético de Madrid prépare déjà son mercato estival, et pour cela, les Colchoneros ont inscrit en lettres majuscules le nom d’Álex Baena sur leur liste de priorités pour cet été, selon AS. Le milieu de terrain de Villarreal est perçu comme un potentiel renfort important, en raison de sa qualité et de son potentiel à long terme. Sa polyvalence et son intelligence tactique en font également un joueur jugé adapté au système de Diego Simeone. Pour ce qui est du montant nécessaire à le déloger, une source proche du club a déclaré : « le montant du transfert devrait dépasser les 50 millions d’euros », tandis que le montant de sa clause libératoire s’élève à 60 millions d’euros.

La suite après cette publicité

La visite de Baena au Civitas Metropolitano en janvier dernier a renforcé l’intérêt des dirigeants madrilènes, convaincus qu’il pourrait apporter une solution à leur milieu de terrain. Cependant, la concurrence de clubs anglais et d’autres prétendants européens pourrait compliquer l’opération. Si l’Atlético souhaite finaliser le transfert, il devra agir rapidement et se montrer convaincant pour attirer l’Espagnol dans ses filets.