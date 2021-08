Barça : Gerard Piqué confirme un geste des capitaines sur les salaires

Juste avant la rencontre face à la Real Sociedad, le FC Barcelone a pu inscrire deux de ses recrues Eric Garcia et Memphis Depay pour la saison de Liga. Une inscription qui s'explique par les ultimes négociations menées entre la direction du Barça et certains joueurs, notamment les capitaines Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba. Quelques minutes après la victoire catalane face à la Real Sociedad (4-2), Piqué a confirmé qu'un accord avait été trouvé avec les capitaines pour une nouvelle réduction salariale.

« Parfois parce qu'on ne communique pas suffisamment, il y a des malentendus. J'ai été en contact avec les capitaines et nous nous sommes alignés pour parvenir à un accord avec le club. Après, il fallait se dépêcher pour inscrire certaines recrues, et je sais que les autres sont prêts également. Les gens ne reçoivent pas toutes les informations. Ce n'est pas uniquement moi, mais on a demandé à tous les joueurs de faire un effort. Tout le monde a voulu contribuer, et aider. Nous devons être unis, » a ainsi confié le numéro trois des Blaugranas. Tout est donc finalement rentré dans l'ordre pour le FC Barcelone.