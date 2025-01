Le PSG relance une piste inattendue

Le Paris Saint-Germain est enfin lancé. Hier, nous vous avons révélé que le club de la capitale avait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Un joueur déjà approché l’été dernier. Mais les pensionnaires du Parc des Princes n’étaient pas parvenus à aller au bout du deal malgré des contacts positifs avec l’entourage du Géorgien, très apprécié par Luis Enrique. Il faut dire qu’ils s’étaient pris un stop de la part de Naples, qui demandait au minimum 120 M€ pour lâcher un joueur indispensable aux yeux du nouvel entraîneur Antonio Conte. Quelques mois plus tard, la porte est ouverte et à un prix moins important puisque les médias transalpins évoquent un montant compris allant de 80 à 90 M€. Mais Paris pourrait faire baisser ce prix en intégrant Milan Skriniar dans l’opération.

Mais les champions de France suivent également une autre piste, elle aussi déjà explorée par le passé et à plusieurs reprises. En effet, Sky Germany révèle ce vendredi que le Paris Saint-Germain cible encore et toujours Victor Osimhen. Son nom était régulièrement revenu sur le devant de la scène durant le dernier mercato d’été au moment de trouver le remplaçant de Kylian Mbappé. Mais Luis Enrique n’avait pas donné son accord, malgré la volonté de Luis Campos de le recruter. Cet hiver, les Franciliens ne sont pas forcément dans l’optique de recruter un numéro 9 d’après nos informations. Mais Luis Campos, lui, est plutôt pour se renforcer à ce poste ô combien important. D’autant plus que Randal Kolo Muani pourrait bien s’en aller.

Osimhen est toujours dans les petits papiers

Concernant la piste Osimhen, Sky Germany assure qu’il s’agit de l’une des deux options préférées des Parisiens avec Kvaratskhelia. Mais là encore, ce dossier ne sera pas facile. En effet, le buteur originaire du Nigéria est actuellement prêté à Galatasaray. Un club où il s’épanouit, lui qui a marqué 13 buts et délivré 4 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Fin décembre, son entraîneur, Okan Buruk, a assuré compter sur lui jusqu’à la fin de l’exercice 2024-25. «Bien sûr, j’aimerais recevoir les frais de transfert d’Osimhen, mais nous ne devrions pas en parler tout le temps. Il est également heureux ici. Je pense qu’il n’est pas juste de faire pression sur le joueur dans ce processus. »

Il avait ajouté : «cela a une dimension économique et il n’est pas normal que le joueur évoque fréquemment de telles questions. C’est trop tôt. Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison.» On pensait donc ce dossier clôt après ses déclarations. Mais le retour de flamme du PSG relance ce feuilleton. D’autant qu’il faut rappeler que le n°9 dispose d’une clause lui permettant de quitter Galatasaray durant ce mois de janvier. L’écurie turque serait indemnisée si ce scénario venait à se produire. Naples et Paris avancent décidément ensemble cet hiver.