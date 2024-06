Rivaldo hallucine du niveau de Lamine Yamal

Titulaire lors des deux premiers matchs de l’Espagne, Lamine Yamal a acquis un rôle important en sélection avec la Roja. À 16 ans, il bat tous les records de précocité et démontre une grande maturité sur le terrain. Avec le Barça, l’ailier droit a également acquis un statut de titulaire et il devrait monter en puissance l’année prochaine sous les ordres de Xavi. Ancien joueur du FC Barcelone entre 1997 et 2002, Rivaldo a voulu féliciter Lamine Yamal pour ses premiers mois en professionnel.

« Je ne peux que féliciter Lamine. Cette façon de jouer, cette personnalité… C’est incroyable ! C’est très difficile de trouver un joueur de football qui ait ce caractère. Qui joue avec cette joie. Et il fait tout cela avec beaucoup de calme. Comme s’il avait beaucoup d’expérience, cela lui permet de se démarquer à chaque match avec le Barça et avec l’équipe nationale, je n’ai aucun doute que c’est un garçon qui a un grand avenir et qui va apporter beaucoup de joie aux supporters du FC Barcelone et à l’équipe nationale », a-t-il déclaré pour Betfair. Le champion du monde brésilien 2002 a également affirmé que le transfert de Nico Williams au Barça serait une excellente recrue.