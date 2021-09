PSG : le trio Messi-Neymar-Mbappé prend déjà cher !

Le PSG le sait, chaque apparition de son nouveau trio magique sera décortiquée, non seulement en France, mais dans l'Europe entière. Le déplacement à Bruges mercredi soir revêtait ainsi un caractère exceptionnel puisqu'il s'agissait de la grande première de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble, tous titulaires au coup d'envoi. Et c'est peu dire que le résultat a déçu. Si le PSG a été malmené collectivement par une valeureuse et enthousiasmante équipe belge, le trio offensif n'a également pas été à son meilleur niveau.

Et la presse européenne l'a bien remarqué, avec des degrés différents dans la critique. Bizarrement, la presse espagnole n'a pas été la plus virulente. « Le trident du PSG ne débute pas du bon pied », note sobrement le quotidien Sport. « Messi n'a pas suffi pour gagner », évoque de son côté Mundo Deportivo. Plus un sentiment de nostalgie que de revanche. Les journaux pro-madrilènes semblent eux surtout concernés par la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, même si As a noté « les lacunes d'une équipe qui n'a pas défendu avec le trio formé par Messi, Neymar et Mbappé ».

La sévérité monte d'un cran en Allemagne. Kicker a livré sa vision du match fourni par les trois stars de l'attaque parisienne. « Neymar a été au sol à plusieurs reprises et n'a pratiquement pas eu d'actions significatives. Mbappé a dû être soigné peu avant la pause et a clopiné sur le terrain avec une douleur au pied gauche à la 51e minute. (…) Messi, qui souvent reculait et ramassait des ballons très bas, restait parfois discret pendant plusieurs minutes, mais réapparaissait ensuite avec des éclairs d'inspiration ». L'Italie, admirative de la puissance offensive de ce PSG, attend encore de voir en action ce « trio des merveilles » (Gazzetta dello Sport) après ce match raté face à Bruges.

Mais les attaques les plus sévères sont venues d'Angleterre, et de l'ancien attaquant Michael Owen, consultant pour BT Sport, diffuseur de la Ligue des Champions outre-Manche. « Même si nous bavons sur eux, sur cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous chacun de leur côté des joueurs phénoménaux. Mais les trois ensemble rendent l’équipe plus faible pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi Paris est cité comme l'un des favoris pour gagner la Ligue des champions. Je pense que les équipes anglaises sont de loin, bien supérieures », a-t-il lancé. Une opinion tranchée qui préfigure ce qui attend le PSG tout au long de la saison.