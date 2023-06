Barça : les révélations d’un ancien dirigeant sur Erling Haaland et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Javier Bordas, ancien directeur de la section sportive du FC Barcelone entre 2010 et 2020, a passé en revue son passage au club pour le podcast Nude Project. Au cours de cet entretien, l’ancien dirigeant catalan a notamment fait plusieurs révélations, indiquant par ailleurs que Kylian Mbappé et Erling Haaland auraient pu rallier le club blaugrana il y a plusieurs années.

«Mbappé aurait pu venir au Barça pour 100 millions d’euros. Nous avions besoin d’un ailier à l’époque après le départ de Neymar (en 2017). Plus tard, le Barça a finalement signé Coutinho, a-t-il indiqué, avant d’évoquer le dossier Erling Haaland. J’ai rencontré Mino Raiola et pour 20 millions, on aurait pu faire venir Haaland au Barça. Mais il (Raiola) voulait aussi 20 millions d’euros de commission. J’étais juste un membre du conseil d’administration qui proposait des choses.»

À lire

FC Barcelone : la sortie brutale de Xavi sur le mercato