Toni Kroos pense à un retour au Real Madrid

Toni Kroos ne veut pas fermer la porte à un retour à Madrid. Tout juste retraité, l’ancien numéro 8 madrilène se voit bien revenir à la Casa Blanca un jour, mais pas en tant que joueur. Dans son podcast, qu’il coanime avec son frère Felix, l’ancien Merengue a annoncé qu’il prendrait son temps, mais qu’il se verrait bien y retourner un jour. «Pour le moment, ce n’est pas un sujet pertinent pour moi. Donc pour l’instant je dirais : non. Même si je suis attaché au club. Mais je ne dis pas que je ne ferai plus rien avec le Real de toute ma vie. Je n’exclus pas qu’à un moment donné, on puisse me revoir dans une fonction au Real Madrid.»

Pas tout de suite donc pour Toni Kroos, qui lors de la même émission a fait une déclaration d’amour au club pour lequel il a joué plus de 450 matches, pendant près de 10 ans. «L’importance du Real sera toujours la même pour moi. C’était une étape trop longue, grande dans ma carrière. D’autant plus qu’elle est réussie et aussi pleine d’affection. Cela restera toujours spécial. Je me sentirai toujours proche du Real, cela ne fait aucun doute. Et je défendrai toujours le Real, je serai toujours de son côté», s’est engagé l’ex-international allemand (114 sélections, 17 buts), avant d’envisager un potentiel retour dans les années à venir, peut-être.