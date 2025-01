Nico Paz met le feu au Real Madrid

On explique souvent, à juste titre, que La Masia est le meilleur centre de formation du monde. Mais le Real Madrid a lui aussi une des meilleures académies de la planète, même s’il y a peu de joueurs de La Fabrica dans l’effectif de l’équipe première madrilène en ce moment. Le centre de formation merengue a par exemple sorti une des sensations du moment en Europe : Nico Paz.

Vendu à Côme l’été dernier, celui qui a déjà débuté avec la sélection argentine cartonne en Italie, où il régale les observateurs week-end après week-end. « C’est une folie, et au-delà de son âge, il a une maturité impressionnante et c’est pour ça qu’il est là, j’espère qu’il va continuer de grandir, et que nous on puisse l’aider. Il va se sentir à l’aise parce qu’on a beaucoup le ballon, il a grandi en jouant comme ça et il a beaucoup de qualité », résumait Lionel Messi à son sujet en octobre dernier. Rien que ça. Auteur d’un gros mois de décembre, avec une masterclass contre la Roma notamment, Paz fascine aussi les Madrilènes.

Ancelotti est sous le charme

Effectivement, du côté de la capitale espagnole, on se frotte les mains. Relevo indique que les dirigeants du Real Madrid sont ravis de l’évolution du joueur de 20 ans, qu’ils peuvent faire revenir pour 8 millions d’euros seulement l’été prochain. Une option de rachat qui sera ensuite de 9 millions d’euros pour 2026 et de 10 millions d’euros pour 2027. Le Real Madrid touchera aussi 50% de la future vente du joueur, qui devrait rapidement finir dans un gros club européen si les Merengues décident finalement de ne pas le faire revenir.

Ancelotti l’apprécie déjà énormément. « Nico Paz c’est un joueur que nous suivons beaucoup. Il est très bon et a un grand talent. Cette saison loin de Madrid lui fait beaucoup de bien. On pense que c’est un joueur qui peut incarner le futur du Real Madrid », a déclaré l’Italien cette semaine dans une interview accordée dans son pays, alors que les médias pro-Madrid lui consacrent régulièrement des articles élogieux. Et si Nico Paz était donc la recrue star du Real Madrid pour l’été 2025 ?