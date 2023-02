La nouvelle remontada du Real Madrid choque toute l’Europe, la sensation Napoli enflamme l’Italie

L’Angleterre fracasse Liverpool

La suite après cette publicité

Nous avons assisté à une soirée magique comme le Real Madrid sait nous l’offrir et c’est Liverpool qui en a fait les frais. Dans le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions, en mai dernier au Stade de France, ce sont encore les Merengues qui en sont sortis vainqueurs avec une splendide victoire (5-2). Mais The Daily Telegraph ne s’y trompe pas ce matin en placardant que c’est une «humiliation totale» pour les Reds de Liverpool. «Les Reds s’effondrent à Anfield alors que le Real se déchaîne», écrit le quotidien. Et cela fait la Une partout outre-Manche comme le Daily Express qui estime que les hommes de Jürgen Klopp se sont faits «déchirer en lambeaux.» Le Daily Mail parle aussi d’«humiliation» sur sa couverture. Pour The Sun, c’est plutôt la «honte» qui domine ce matin. Le Daily Mirror rapporte que Liverpool est «chancelant» car les Reds «ont vécu la pire soirée de leur histoire en Europe avec cette défaite historique.» Enfin, le Daily Star met en avant Karim Benzema qui a encore vécu une soirée dont il a le secret et surtout, où il aime briller.

L’Espagne n’en revient pas

Forcément, cette victoire spectaculaire du Real Madrid fait aussi la Une en Espagne qui n’en revient pas de la résilience des hommes de Carlo Ancelotti. Menés 2-0 après un quart d’heure de jeu, les Merengues ont tout renversé sur leur passage au point de broyer Liverpool. Une soirée que les Madrilènes ont encore passé «dans le ciel», écrit AS ce matin. «Les Merengues ont signé une nuit historique à Anfield. Vinicius a réalisé une performance extraordinaire, marquant deux buts et amorçant la remontée. Modrić et Nacho ont été grands, tout comme Benzema», juge le journal madrilène. Pour Marca, le Real Madrid nous a encore réservé une «nuit de sorcier» ! «Vinicius a été brillant, il a égalisé d’un superbe but. Militão poursuit la remontée et Benzema termine l’exploit.» Même en Catalogne, Mundo Deportivo parle de «remontada brutale» des Merengues, auteurs d’un match fou. Enfin, L’Équipe fait une superbe Une sur cette nouvelle «remontad’or» ! «Le Real a une nouvelle fois tout renversé», rapporte le quotidien français. La Ligue des Champions est décidément la compétition du Real Madrid. Quelque chose de mystique entoure ce club pour notre plus grand bonheur et ces soirées spéciales où le temps est suspendu…

À lire

Liverpool - Real Madrid : Antonio Rüdiger a vécu une soirée de fou !

L’Italie s’enflamme pour le Napoli

La sensation de Serie A fait aussi des dégâts en Ligue des Champions. Le Napoli s’est imposé, hier soir (2-0), contre l’Eintracht Francfort et a assumé son statut d’outsider de la compétition au vu de la qualité de jeu proposée depuis le début de la saison. Et le Corriere dello Sport ne s’y trompe pas ce matin en titrant que ces Napolitains sont des «galactiques» ! «En Ligue des Champions, Spalletti enchante contre Francfort : les quarts sont déjà dans la poche», écrit le quotidien sportif qui estime le club du Vésuve peut déjà entrevoir la qualification. Même Tuttosport, pourtant un journal pro-turinois se réjouit de la performance des hommes de Luciano Spalletti : «Naples est d’une grande beauté», juge le média. La Gazzetta dello Sport fait dans le jeu de mots et estime que cette équipe est «stratosphérique». «Même en Europe, le Napoli fait le show et le continent est prévenu pour Victor Osimhen qui a encore ébloui tout son monde», rapporte le quotidien. En Allemagne, la défaite de l’Eintracht passe presque inaperçue même si elle est relayée sur la Une de Bild, alors qu’en France L’Équipe estime que «Naples a été impérial contre Francfort.»