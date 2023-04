Trophées UNFP : les trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars

Après la 30ème journée de Ligue 1 disputée le weekend dernier, l’UNFP a dévoilé sa liste des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars. Ce mois-ci, le syndicat des joueurs professionnels évoluant en France a décidé de mettre à l’honneur trois jeunes joueurs de notre championnat pour cette distinction individuelle honorifique mensuelle.

En effet, parmi les prétendants, on retrouve notamment Loïs Openda (23 ans), l’avant-centre du RC Lens, auteur de cinq réalisations dont un triplé et un doublé en trois rencontres. Mais aussi Elye Wahy (20 ans), qui a émerveillé les supporters du MHSC avec quatre buts et une passe décisive en quatre rencontres. Et enfin, Folarin Balogun (21 ans) a planté deux brindilles et délivré une offrande avec Reims.

