Liga : le Real Madrid terrasse la Real Sociedad avant d'affronter le PSG

Ce samedi soir, le Real Madrid avait la possibilité de s'envoler seul en tête du classement de la Liga en cas de victoire face à la séduisante Real Sociedad. Avec le match nul de Séville, les Madrilènes pouvaient prendre 8 points d'avance sur leur dauphin. Sans Kroos au milieu de terrain, Carlo Ancelotti décidait de titulariser Eduardo Camavinga alors que Karim Benzema et Ferland Mendy étaient également dans le onze. Mais ce match sonnait surtout comme une répétition générale avant le choc de Ligue des champions face au PSG, mercredi.

Après un début de match timide, le Real Madrid se faisait surprendre par la bande à David Silva. L'ancien de Manchester City obtenait un penalty en début de rencontre. Un penalty que transformait sans trembler Oyarzabal (9e). Mais ce but a eu le mérite de réveiller les Madrilènes qui dominaient la suite de la rencontre et récupéraient très haut tous les ballons. Camavinga était sans contestation le meilleur joueur sur le terrain et sa bonne entame était récompensée d'un but. Et quel but ! À 30 mètres, l'ancien Rennais décochait une frappe surpuissante imparable (40e). Quelques secondes plus tard, Benzema marquait, mais son but était annulé pour une position de hors-jeu très légère. Mais en feu, le Real Madrid finissait par prendre l'avantage. Sans doute jaloux de Camavinga, Modric montrait aussi qu'il était le patron du milieu en envoyant un missile dans la lucarne du pauvre Remiro qui ne pouvait encore une fois rien faire (2-1, 44e).

Une prestation aboutie avant d'affronter le PSG

En seconde période, les coéquipiers de Karim Benzema continuaient sur le même rythme et déroulaient leur football. L'attaquant français, très actif sur le front de l'attaque, touchait énormément de ballons et semblait nettement plus en jambes que lors du match face au PSG. Il voyait d'ailleurs un nouveau but lui être refusé pour une nouvelle position de hors-jeu (70e). Mais ce n'était que retarder l'échéance. Car quelques minutes plus tard, KB9 transformait un penalty obtenu par Vinicius (76e) et inscrivait son 20eme but de la saison en Liga. Rien que ça. Passeur sur le but de Modric, le Français atteignait aussi la barre des 100 passes décisives en Liga.

En confiance, les Merengues paraissaient métamorphosés. Sur son premier ballon, le nouvel entrant Marco Asensio assurait d'un plat du pied le quatrième but de son équipe. L'occasion pour Ancelotti de faire tourner son effectif en sortant Modric, Benzema, Carvajal et Vinicius. Avec ce large succès, le Real Madrid fait le plein de confiance en livrant une prestation aboutie. Les Madrilènes se rassurent avant d'affronter le PSG en Ligue des champions en plus de n'avoir aucun blessé, de gérer l'effectif et d'être très largement leader de la Liga. Bref, la soirée parfaite.