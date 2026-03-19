Le FC Barcelone a fait une nouvelle demande étonnante à Manchester United pour Marcus Rashford

Le FC Barcelone est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tenu en échec la semaine dernière par Newcastle, le club catalan a finalement fait sauter le verrou anglais ce mercredi soir. Après un premier acte accroché (3-2 à la pause pour le Barça), les ouailles d’Hansi Flick ont régalé au retour des vestiaires. Score final : 7 buts à 2 (8-3 sur la double confrontation) et une place assurée pour les quarts où les Culers défieront l’Atlético de Madrid.

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Remplaçant face aux Magpies, Marcus Rashford n’a, lui, pas participé à la fête. Pourtant, l’attaquant prêté par Manchester United se montre convaincant depuis son arrivée en Catalogne. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues, le droitier d’1m85 offre une alternative de luxe au technicien barcelonais. Un rendement incitant logiquement la direction catalane à le conserver.

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Le Barça veut un nouveau prêt

Dans cette optique et selon les dernières informations du Daily Mail, le FC Barcelone a d’ailleurs fait une nouvelle demande aux Red Devils. Toujours confronté à des finances limitées, l’actuel leader de Liga ne peut se permettre de débourser les 30 millions d’euros exigés par le club anglais. Dès lors, le quotidien britannique affirme que le bord du Barça aurait proposé une nouvelle alternative aux Mancuniens.

En effet, le Barça souhaiterait obtenir un nouveau prêt la saison prochaine, assorti d’une obligation d’achat, permettant ainsi au club de prendre en charge une partie de ces 30 millions d’euros. Si les Blaugranas sont confiants dans ce dossier, reste désormais à connaître la position de Manchester United. Une chose est sûre, Joan Laporta, qui vient de remporter l’élection présidentielle, est lui plus que jamais déterminé à l’idée de voir Rashford poursuivre l’aventure sous le maillot barcelonais.