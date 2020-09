Amiens : Angers et Strasbourg suivent Stiven Mendoza

Descendu en Ligue 2 pour cette nouvelle saison, Amiens a déjà perdu ses cadres de la dernière saison en Ligue 1 : Thomas Monconduit est parti à Lorient et Gaël Kakuta a filé à Lens. Le club picard pourrait bien enregistrer un nouveau départ : celui de Steven Mendoza, international colombien.

Depuis l'hiver 2018 et sous contrat jusqu'en 2021, l'ailier de 28 ans pourrait retrouver la Ligue 1, où il avait marqué 5 buts la saison dernière. L'Équipe évoque des intérêts d'Angers et de Strasbourg. Les deux équipes auraient pris des renseignements pour recruter le joueur passé également par les États-Unis, l'Inde et le Brésil. Les Picards en demanderaient 3 millions d'euros.