LdC, Naples : Luciano Spalletti s’en prend à un journaliste italien

La belle victoire de Naples à Francfort (0-2), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, n’a pas été synonyme que de joie, de compliments et de félicitations pour Luciano Spalletti. Agacé par un commentaire d’un journaliste italien en direct sur la chaîne Skysport, l’entraîneur du Napoli a laissé éclater sa colère : «Ils me parlent encore de Totti et Icardi à la télévision, ils parlent de comment j’ai géré Totti et Icardi, alors maintenant je vais l’appeler (le journaliste, ndlr.) pour de bon. Je vais lui montrer comment je les ai gérées». Un Spalletti fâché mais surtout lassé qu’on lui rappelle des désaccords passés avec les deux joueurs au moment de son expérience sur les bancs de l’AS Roma et de l’Inter Milan, à l’heure où on note l’absence de relations conflictuelles à Naples.

La relation entre Spalletti et Totti a connu des hauts et des bas chez les Giallorossi. Lors de son premier passage à la Roma, le coach avait placé le légendaire capitaine de la Louve en position de faux neuf. Pourtant, à son retour dans la Capitale, il a géré la situation de la même manière seul contre tout le monde. Puis à l’Inter, phénomène similaire avec l’implosion d’Icardi dans le vestiaire, un autre capitaine, marquée par le non-renouvellement du contrat, le retrait du brassard et l’éloignement progressif du terrain. Le passé reste au passé.

