Tottenham : le Real Madrid courtise Cristian Romero

Alors que les dossiers Dayot Upamecano ou encore William Saliba semblent quasiment impossibles à réaliser, le Real Madrid a coché un nouveau nom sur sa liste de défenseurs centraux pour la saison prochaine : Cristian Romero, actuellement à Tottenham. L’Argentin de 27 ans pourrait quitter les Spurs malgré son contrat, sa situation étant compliquée après avoir publiquement critiqué la direction du club. Son mécontentement aurait alimenté les rumeurs sur un départ, le plaçant sous le feu des projecteurs du mercato.

Selon El Chiringuito, Romero n’est pas seulement suivi par le Real Madrid, il a également été associé à l’Atlético de Madrid, qui n’a pas concrétisé sa signature l’été dernier, et même au Barça. « Ce serait une recrue fantastique », a commenté un journaliste espagnol du média espagnol, soulignant l’engagement typique des défenseurs centraux argentins, capables de tout donner sur le terrain.