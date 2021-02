Liverpool : saison terminée pour Virgil van Dijk ?

Blessé depuis la mi-octobre après une rupture des ligaments croisés du genou, Virgil van Dijk n’est pas près de revenir. Il est même peu probable de revoir le défenseur néerlandais rejouer cette saison avec Liverpool. Avec le recrutement des deux défenseurs centraux Ben Davies et Ozan Kabak, Liverpool doit faire de la place dans ses listes de joueurs pouvant jouer en Premier League et en Ligue des Champions.

Interrogé sur la situation de Van Dijk, Jürgen Klopp a semblé pessimiste. « Personne ne m'a vraiment dit qu'il y avait une chance pour Virgil de jouer à nouveau cette saison. Je ne veux pas dire que c'est absolument impossible, mais c'est peu probable. (…) Si nous avons de la place, nous les mettrons tous, même si tous les médecins nous disent qu'il n'y a aucune chance. Nous les mettons parce que nous croyons aux miracles de temps en temps », a-t-il expliqué.

Jürgen Klopp today clarified that Virgil van Dijk is unlikely to play again in 2020-21.