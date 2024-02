FC Barcelone : la transformation surprenante de Lamine Yamal

C’est une des rares satisfactions de la saison difficile du Barça. Du haut de ses 16 ans seulement, l’ailier espagnol s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de l’écurie entraînée par Xavi. Laissé au repos face à Getafe ce week-end, le produit de La Masia sort de plusieurs grosses performances, comme ce duel face au Celta (2-1) et ce match face à Granada (3-3) où il a inscrit un doublé, affichant désormais 3 buts et 3 passes décisives en 25 rencontres de championnat. Plus que le volet statistique, c’est sa capacité dingue à faire des différences balle au pied qui continue d’épater tout le monde outre-Pyrénées.

Sans oublier qu’il ne s’agit que d’un adolescent qui, week-end après week-end, humilie des joueurs qui ont pour certains le double de son âge. Seulement, le Barça sait qu’il faut prendre des précautions, sur le plan mental mais aussi sur le plan physique. Comme l’indique le journal catalan Mundo Deportivo, le Barça lui a imposé un plan spécifique de force et de prise de muscle.

Un plan efficace !

Et il porte déjà ses fruits. L’international ibérique a ainsi déjà pris 7 kilos de muscle depuis le début de saison. Il s’agit d’entraînements de musculation pour le haut et le bas du corps non-excessifs et adaptés à un jeune de son âge, qui en plus continue de grandir, puisqu’il a aussi pris 2,5 centimètres depuis le début de saison. Il devrait d’ailleurs terminer la saison à 1m80 selon les estimations du club. Aux yeux du staff barcelonais, il était impératif, pour sa progression, qu’il prenne du poids à un âge où, généralement, les joueurs ne sont pas encore amenés à faire un gros travail d’hypertrophie.

Des séances un peu plus précoces que pour les autres joueurs donc, mais le FC Barcelone voulait effectivement que sa pépite soit plus résistante dans les duels et qu’elle puisse répondre présent dans les contacts avec les défenseurs adverses. Pour l’instant, c’est réussi. Le média rapporte également qu’il a aussi gagné en force de frappe et en endurance. De quoi arriver en force à cette fin de saison où le champion d’Espagne en titre espère faire quelque chose sur la scène européenne…