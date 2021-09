PSG : le message de Nasser Al-Khelaïfi à Lionel Messi après la victoire face à Manchester City

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits mardi soir, en s’imposant 2-0 face à Manchester City. Après l’ouverture du score de Gana Gueye en première mi-temps, c’est Lionel Messi qui a mis définitivement les Parisiens à l’abri, marquant ainsi son premier but avec le PSG.

L’Argentin s’est dit « heureux d’avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters, surtout lors d’un match si important. Je suis très content sur le plan personnel, satisfait du résultat. Maintenant, il faut continuer ! » Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter ses joueurs dans le vestiaire. On le voit taper dans la main de chacun d’entre eux, avec un petit message pour Messi : « un but et c’est fini », a-t-il lâché.