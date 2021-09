LdC, PSG : Lionel Messi raconte son but

La suite après cette publicité

Lionel Messi (34 ans) a débloqué son compteur but avec le Paris SG ce mardi soir face à Manchester City (2-0, 2e journée de Ligue des Champions). Au micro de PSG TV, la Pulga a raconté sa réalisation, ravi d'avoir aidé le club de la capitale à remporter un match important pour la suite de la saison européenne.

«Sur le but, tout va très vite. C’est un contre, je joue avec Kylian, qui me la remet bien en une touche de balle pour que je puisse frapper instantanément. Je suis très heureux pour ce but, pour mon deuxième match ici au Parc. Je suis heureux d’avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters, surtout lors d’un match si important. Je suis très content sur le plan personnel, satisfait du résultat. Maintenant, il faut continuer !», a-t-il lâché.