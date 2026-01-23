Menu Rechercher
Ligue 1

Arsenal : Jurrien Timber de passage à l’OM

Par Dahbia Hattabi
Jurriën Timber @Maxppp

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille compte un nouveau joueur dans ses rangs. Il s’agit de Quinten Timber (24 ans), milieu de terrain néerlandais. Pour ce grand moment, Timber était accompagné de ses agents mais aussi d’un visage bien connu par les passionnés de football.

En effet, son frère jumeau, Jurrien, était présent à Marseille. Le joueur d’Arsenal a notamment posé sur les photos après la signature du contrat. Un moment fort vécu en famille.

Pub. le - MAJ le
