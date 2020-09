Le vestiaire du Real valide l'option Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (21 ans) est la priorité absolue du Real Madrid pour le mercato d'été 2021. La presse espagnole s'en fait l'écho depuis plusieurs semaines. Et si les contours de la première offre que prépare la Casa Blanca sont sortis ces derniers jours, on apprend ce vendredi via ESPN que l'arrivée du Français serait très bien vue en interne.

Selon le média anglais, le vestiaire merengue ouvre grand les bras au champion du monde 2018. Conscient qu'il leur manque une autre arme offensive pour épauler Karim Benzema, les Madrilènes semblent impatients à l'idée de découvrir l'ancien Monégasque. Pas sûr le Paris SG, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022, l'entende de cette oreille...