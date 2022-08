PSG : Christophe Galtier et Luis Campos commencent à en avoir marre

La suite après cette publicité

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut encore recruter. Les dirigeants franciliens espèrent ainsi compléter leur effectif d'ici le 1er septembre au soir, date de fin du mercato estival, et un défenseur central et un attaquant sont notamment attendus. Mais d'abord, il faudra vendre. Le leader du championnat a ainsi bon nombre d'indésirables dont il souhaite se débarrasser.

Ces derniers jours, tout semblait s'être accéléré pour de nombreux joueurs. Leandro Paredes semblait ainsi très proche de la Juventus, alors qu'en Espagne, plusieurs médias voyaient déjà Ander Herrera faire son retour du côté de l'Athletic. Quant à Rafinha, nous vous avons dévoilé en exclusivité la piste Al Arabi, alors que Fulham s'est récemment positionné sur Layvin Kurzawa selon la presse britannique. Idrissa Gueye devait lui filer à Everton, alors que les négociations entre Parisiens et Toffees ont commencé il y a plusieurs semaines maintenant.

Un coup de pression à Henrique

Mais il faut dire que la situation des joueurs cités stagne considérablement. Et comme l'indique l'Equipe, ça a le don d'agacer Christophe Galtier et Luis Campos. Les deux hommes commencent à être lassés par les méthodes d'Antero Henrique, qui est chargé du dégraissage. Ils trouvent ainsi que ce dernier est trop exigeant avec les clubs intéressés par les joueurs parisiens, et ne comprennent pas sa fermeté dans certains dossiers.

Il faut dire que le temps commence à presser, et qu'il y a encore bon nombre de joueurs à caser. Une situation qui paralyse le mercato parisien dans le sens des arrivées, et toujours selon le journal, Galtier et Campos s'impatientent et commencent à mettre la pression sur leur collègue. Si tout se passe bien en interne pour le PSG, qui roule sur la Ligue 1, ce n'est pas forcément le cas en coulisses...