L'AS Saint-Étienne vendue au prince héritier cambodgien ?

D'après les informations de RMC Sport et du Parisien, Roland Romeyer devrait bientôt finaliser la vente de l'AS Saint-Étienne au prince héritier du Cambodge Norodom Ravichak, cinq mois après l'annonce du président de sa volonté de vendre le club par le biais d'une lettre ouverte. Le Parisien dévoile même l'offre proposée par le prince pour le rachat du club forézien, qui s'élèverait à 100 millions d'euros.

Pour le moment, le cabinet KPMG traiterait le dossier du membre de la famille royale cambodgienne afin d'évaluer ses capacités financières et éviter tout risque de tout genre (judiciaire, pénal, fiscal). Ce cabinet avait été choisi par les deux parties, dans le but de « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. » Affaire à suivre.