Chelsea - Man City : quand Todd Boehly quitte les tribunes avant la fin du match

C’est sûr et certain que Todd Boehly souhaitait assister à un meilleur résultat de la part de Chelsea face à Manchester City. Présent pour le premier choc de cette nouvelle saison de Premier League à Stamford Bridge, le propriétaire des Blues a assisté à la défaite de son équipe… ou du moins aux 86 premières minutes de la rencontre. L’homme d’affaires américain a en effet quitté les tribunes du stade pour regagner sa loge, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire.

Depuis le début du mercato, Chelsea a dépensé 189 millions d’euros et a enregistré l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Enzo Maresca, en provenance de Leicester. Pourtant, aucune des neuf recrues du club londonien n’a été titularisée pour ce match face à City… En attendant, il reste 12 jours de mercato et cette déconvenue pourrait inciter Boehly à dépenser davantage. Et il reste encore 37 journées à Chelsea pour tenter de faire mieux que la sixième place de la saison passée.