Leipzig : la clause libératoire de Loïs Openda sème la discorde

Auteur de quatre réalisations et deux passes décisives en six rencontres de Bundesliga, Loïs Openda réalise pour le moment des débuts plus que convaincants avec le RB Leipzig depuis son arrivée en Allemagne en provenance du RC Lens. L’attaquant belge a notamment été encouragé par Domenico Tedesco au moment de rejoindre sa nouvelle équipe, formation qui a été entraînée par l’actuel sélectionneur de la Belgique avant de prendre en main les Diables Rouges justement.

Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Sky Sports, Loïs Openda disposerait d’une clause libératoire dans son contrat de l’ordre de 80 millions d’euros. Néanmoins, cette dernière ne pourrait être activée qu’à partir de juin 2025 ! Une bien mauvaise nouvelle pour le club allemand au vu du départ très intéressant qu’a pris l’attaquant belge avec sa nouvelle équipe. Affaire à suivre donc…